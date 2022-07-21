Метеоролог предостерег астматиков из-за резкого повышения давления в Москве Метеоролог Шувалов предостерег астматиков из-за резкого повышения давления в Москве

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Москву в ближайшие дни ожидает крайне жаркая погода и практически полное отсутствие дождей, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог Александр Шувалов. Также эксперт отметил, что в столице будет повышаться давление, и посоветовал москвичам следить за своим состоянием.

Сейчас стоит вовсю готовиться к наступлению крайне жаркой погоды. Так как на данный момент идет заброс тепла через север, а также циклон, который кружится над Москвой, буквально за сутки уйдет южнее, что в свою очередь и вызовет жару. Также в столице практически не будет дождей, а показатель термометра встанет на отметку в 27 — 30 градусов. Также стоит отметить, что в столице ожидается резкое повышение давления, поэтому крайне рекомендую поберечь свое здоровье аллергикам, астматикам и людям, страдающим от повышенного артериального давления, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru объяснила причину аномальной жары в Европе. По словам эксперта, причиной такой погоды является циклон, который принес жаркий воздух с запада пустыни Сахара. Возникший затем антициклон распространил «гребень тепла» из Африки на Англию и Центральную Европу. Позднякова отметила, что такая погода установилась надолго.

Также врач-сомнолог Роман Бузунов заявил, что жаркая погода способна вызвать у человека бессонницу, для охлаждения организма можно смочить простыни в воде. Эксперт также порекомендовал воспользоваться вентилятором, который потоком воздуха охладит организм. Он предупредил о том, что в жаркую погоду могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания.