Назван способ легче засыпать в жару Сомнолог Бузунов рассказал, как легче засыпать в жару

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Врач-сомнолог Роман Бузунов заявил, что жаркая погода способна вызвать у человека бессонницу, для охлаждения организма можно смочить простыни в воде. Эксперт также порекомендовал воспользоваться вентилятором, который потоком воздуха охладит организм. Он предупредил о том, что в жаркую погоду могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, пишет URA.RU.

Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берётся простыня, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее. Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко, — рассказал Бузунов.

Он добавил, что бессонница в жару возникает как следствие нарушения процесса терморегуляции в теле.

Эндокринолог Антон Поляков ранее заявил, что продукты, богатые лецитином (яйца) и полезными жирами (рыба, икра), могут обеспечить стабильную работу печени человека. Эксперт добавил, что для разгрузки печени также нужно ежедневно употреблять клетчатку и пробиотики. Он также призвал обращать внимание на продукты, которые обладают «желчегонным эффектом», например, артишоки.