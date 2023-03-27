В Москве горит дом 1929 года постройки

Фото: vk.com/presna

Жители Пресненского района Москвы сообщают о белом дыме. Клубы дыма поднимаются в Шмитовском проезде. В столичном управлении МЧС NEWS.ru подтвердили, что пожар произошел в жилом здании, откуда пришлось вызволять граждан по пожарным лестницам.

[Поступило сообщение о пожаре] в 17:02. Шмитовский проезд, д. 11А. По прибытии ПСП происходит загорание на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В 17:31 ликвидировано открытое горение. Что горит и площадь устанавливается. Силами ПСП спасены четыре человека, — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. На место продолжают прибывать расчеты экстренных служб.

По сообщению телеканала «Звезда», пожарным удалось спасти тех, кто оказался заблокирован на четвертом и пятом этажах. Существует угроза распространения огня на чердак, передает Readovka.

У здания 1929 года постройки шесть этажей и пять подъездов. Всего в доме 50 квартир.