Пожар произошел в одном из жилых домов в Новой Москве. В результате погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
В селе Вороново в Новой Москве произошел пожар в жилом доме. Погибли четыре человека, включая двоих детей, - рассказал собеседник агентства.
По имеющимся данным, площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в пятиэтажном жилом доме Симферополя погибли женщина и двое детей. Инцидент произошел вечером 21 марта, площадь возгорания составила два квадратных метра.
Также сообщалось, что в Усть-Илимске оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб при пожаре, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. Причиной могла стать детская шалость.