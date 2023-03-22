Четыре человека погибли при пожаре в Новой Москве

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар произошел в одном из жилых домов в Новой Москве. В результате погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

В селе Вороново в Новой Москве произошел пожар в жилом доме. Погибли четыре человека, включая двоих детей, - рассказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в пятиэтажном жилом доме Симферополя погибли женщина и двое детей. Инцидент произошел вечером 21 марта, площадь возгорания составила два квадратных метра.

Также сообщалось, что в Усть-Илимске оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб при пожаре, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. Причиной могла стать детская шалость.