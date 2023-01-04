В Москве Дед Мороз избил прохожего за отказ прочитать стихотворение

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В Москве Дед Мороз напал на прохожего и избил его посохом за отказ прочитать стихотворение. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и запястья, сообщает Telegram-канал Baza.

Драка произошла днем 1 января на Рождественской улице. По словам пострадавшего, он шел домой, когда к нему приблизился нетрезвый мужчина в костюме Деда Мороза. Получив отказ в ответ на просьбу прочитать стих, он стал избивать прохожего и в итоге сломал об него свой посох. Кроме того, испортил телефон, выпавший из кармана пострадавшего во время драки.

Полиция задержала хулигана, но тот заявил, что сам подвергся нападению, а посох пустил в ход в качестве средства самообороны. Более того, он обвинил пострадавшего в том, что тот преследовал его после драки и требовал деньги за нанесенные побои.

В итоге на Деда Мороза был составлен административный протокол за хулиганство. Ему предстоит выплатить штраф.

В конце 2021 года в столице произошла массовая драка с участием восьми Дедов Морозов. Они устроили потасовку у входа в один из торговых центров. Что стало причиной конфликта, неизвестно.