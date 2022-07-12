Человек упал на рельсы в московском метро

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Станция «Улица Дмитриевского»

В московском метро нарушено движение по Некрасовской линии. Поезда не ходят на участке от станции «Улица Дмитриевского» до «Нижегородской» из-за человека на рельсах, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.

На Некрасовской линии (15) нет движения поездов от «Улицы Дмитриевского» до «Нижегородской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — пояснили в ведомстве.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось о сбое в работе Арбатско-Покровской линии из-за человека на путях. Инцидент произошёл на станции «Смоленская», где на рельсы упала пассажирка. Из-за перебоя на станциях в центре столицы скопилось множество людей. Пострадавшая поднялась на платформу без участия спасателей.