В московских школах могут появиться уроки езды на самокатах В ГИБДД Москвы предложили помочь организовать школьные курсы по вождению электросамоката

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В школах Москвы могут ввести курсы по вождению электросамоката. Столичная Госавтоинспекция готова оказать всяческое содействие в продвижении этой дисциплины, заявил замрук управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Евгений Логиновский. По его мнению, правила поведения на дороге при использовании электросамоката должны знать в первую очередь дети, передает РБК.

Мы только за. Мы за любую пропаганду безопасного поведения людей на дорогах. Конечно, в первую очередь детей, поэтому мы готовы. Более того, мы готовы оказать любую методическую и практическую помощь в продвижении данного вопроса, — пообещал Логиновский.

Также он отметил, что Москва может стать первым городом, в котором детей будут обучать правилам вождения самоката.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что в МВД были бы не против включить курс пользования электросамокатами в школьную программу. Однако существует нюанс: для введения подобного курса необходимо найти дополнительное время в школьном расписании, а сделать это довольно непросто.

По словам Митрошина, за 2021 год в результате ДТП с участием электросамокатов погибли 20 россиян. Также 704 человека получили различные травмы.