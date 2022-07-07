Школьников могут начать обучать вождению электросамокатов В МВД не исключили, что в школах будут обучать езде на электросамокатах

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В МВД заявили, что были бы не против включить курс пользования электросамокатами в школьную программу Однако существует нюанс: для введения подобного курса необходимо найти дополнительное время в школьном расписании, а сделать это довольно непросто. Об этом рассказал в эфире радиостанции KP.RU начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Что такое <...> включить курс обучения пользования электросамокатами в школьный курс, в школьную программу? Это значит, надо там выделять какие-то дополнительные часы. Обычно такие вещи происходят очень непросто, — отметил Митрошин.

При этом он подчеркнул, что сомнений в том, что это действительно нужно сделать, нет. По мнению Митрошина, такие вопросы необходимо решать на государственном уровне.

Если соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну почему бы и нет, — отметил Митрошин.

Ранее Дмитрий Митрошин сообщил, что с начала 2021 года в России в ДТП участием элекросамокатов погибли 20 человек.