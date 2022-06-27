Названо количество жертв ДТП с электросамокатами за 2021 год В России за 2021 год погибло 20 человек в ДТП с участием электросамокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За 2021 год в результате ДТП с участием электросамокатов погибло 20 россиян, сообщил начальник ФКУ «НЦ БДД МВД России» Дмитрий Митрошин на комиссии совета по правам человека «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности». По его сведениям, которые передает «Интерфакс», 704 человека получили различные травмы.

Митрошин добавил, что чаще всего такие ДТП возникали на перекрестках, пешеходных переходах и выездах с прилегающих территорий — количество подобных инцидентов варьируется от 16% до 25%. Он уточнил, что статистика включает в себя только аварии в пределах улично-дорожной сети.

По словам Митрошина, виновниками ДТП чаще становятся владельцы личных самокатов. На арендованные средства индивидуальной мобильности (СИМ) приходится только 1/10 всех инцидентов. Он также подчеркнул, что каждая двадцатая авария произошла по вине пьяного пользователя электросамоката.

Митрошин отметил, что ведомство уже подготовило проект по внесению изменений в правила дорожного движения в отношении СИМ. По его словам, документ готов и согласован более года назад, однако остаются некоторые формальности, требующие проработки.

Ранее NEWS.ru предоставил статистику, согласно которой за 2021 год в России было зарегистрировано более 700 ДТП с участием электросамокатов. Авторы материала отмечают, что это лишь официальное число случаев, попавших в поле зрения ГИБДД, «а оформлять инциденты в компетентных органах люди стремятся далеко не всегда». Динамика 2021 года по сравнению с 2020-м значительно выросла: темпы прироста погибших в результате ДТП с электросамокатами составили почти 190%.