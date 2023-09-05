План «Ковер» объявлен в московском аэропорту Внуково Baza: план «Ковер» объявлен в московском аэропорту Внуково

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

План «Ковер» объявлен в московском аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал Baza. Также известно о задержке ряда рейсов на вылет и прилет в других аэропортах столицы.

Канал не уточнил конкретные причины, однако такой план вводится при появлении в небе опасных или неизвестных объектов.

По информации РИА Новости, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево в настоящее время задержаны 14 рейсов, еще 5 отменены. Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над этими районами нет ни одного самолета.

Ранее план «Ковер» объявлялся во всех московских аэропортах 25 и 26 августа. По данным российского Минобороны, тогда Вооруженные силы Украины в очередной раз предприняли попытку нанести удар по объектам инфраструктуры на территории России. В частности, 25 августа противник намеревался нанести удар в Калужской области, задействовав беспилотник самолетного типа. Его сбили дежурные силы ПВО.

Аналогичные меры вводились в аэропортах Внуково и Домодедово 28 августа. В Минобороны сообщили, что российские военные в ночь на 28 августа пресекли новую попытку Украины нанести удар по инфраструктуре РФ с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Два дрона были сбиты в небе над Брянской областью. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российские силы ПВО в Подмосковье сбили дрон, летевший по направлению к столице. По его словам, инцидент произошел в небе над Люберцами.

В ночь на 30 августа столичные власти также закрыли воздушное пространство над всеми аэропортами Москвы. План «Ковер» был объявлен во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.