Информация о случаях кори исчезла с сайта МИСИС В МИСИС заявили об отсутствии подтвержденных случаев заболевания корью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подтвержденных случаев заболевания корью в МИСИС нет, вводить дистанционное обучение не планируется, заявила ТАСС пресс-секретарь вуза Наталья Селищева. Ранее на сайте МИСИС сообщалось о двух подтвержденных случаях кори, однако позже эту информацию убрали, оставив только рекомендации пройти вакцинацию. Представитель МИСИС также опровергла переход на дистанционное обучение.

Пресс-секретарь МИСИС заявила, что переводить обучение на удаленку в вузе не планируют. Ранее сообщалось, что во избежание рисков роста заболеваемости часть студентов МИСИС, не болевших корью либо не делавших прививки и ревакцинацию, решили перевести на дистанционное обучение до 5 мая.

Накануне Селищева также опровергала сообщения про удаленку из-за кори. При этом представитель МИСИС утверждала, что заболевание выявили у двух студентов.

Telegram-канал Mash сообщал, что из МИСИС госпитализировали двух человек с подозрениями на корь. По данным канала, речь идет о студенте и преподавателе. Утверждалось, что их осматривают врачи.

Также стало известно о случаях с подозрениями на корь, выявленных в Московском авиационном институте (МАИ). Для предотвращения распространения болезни руководство вуза ввело удаленное обучение.