24 сентября 2025 в 05:00

В метеобюро Москвы рассказали, когда в столице включат отопление

Метеобюро: отопление включат в Москве при падении температуры до восьми градусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начало отопительного сезона в Москве зависит от ряда критериев и определенных температурных условий, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости. Решение будет принято на основе данных о среднесуточных показателях температуры воздуха.

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней устойчиво держится на отметке плюс восемь градусов и ниже, — указала Позднякова.

Она также поделилась прогнозом погоды на завершающую неделю сентября. Синоптик отметила ожидаемое понижение ночных температур. Согласно ожиданиям, ночью в Москве установлена температура до пяти градусов, а дневные показатели составят от 8 до 13 градусов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин указал, что в Москве 24 сентября начнется включение отопления для подготовки к зимнему сезону. Тепло в первую очередь будет подаваться на социальные объекты, а затем — в жилые дома.

До этого депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что в России следует от единовременного начала отопительного сезона перейти к гибкому зонированному регулированию. По его словам, в таком случае отопление в первую очередь будут подавать старым домам с высокими теплопотерями.

