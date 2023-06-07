В День России в Москве все парковки будут бесплатными Собянин: 12 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День России 12 июня в Москве все парковки будут бесплатными, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. По его словам, парковки со шлагбаумами продолжат работать по своим обычным тарифам.

В День России — 12 июня — парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными. Накануне праздника, 11 июня, нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час, — написал Собянин.

12 июня в Москве основные праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут на Красной площади, где состоится концерт с участием звезд отечественной эстрады. После него в небо запустят салют.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует устраивать торжественный прием в Кремле по случаю праздника. Встречи по случаю 12 июня проводились традиционно вплоть до 2019 года, но затем традиция была прервана.

В концертном зале «Зарядье» в честь Дня России пройдет концерт классической музыки. На сцену выйдет практически весь состав Русского национального оркестра.

Годом ранее в Краснодаре в честь Дня России собрали триколор из 50 тысяч живых роз. В Москве на Поклонной горе развернули Знамя Победы площадью 2022 квадратных метра.