12 июня в РФ отмечают День России. Он учреждён в честь принятия Декларации о государственном суверенитете страны, которое произошло в этот день в 1990 году. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня в стране является выходным днём.

С праздником россиян поздравили космонавты Международной космической станции, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, представители власти, включая президента Владимира Путина, а также лидеры ряда стран.

В городах проходят праздничные мероприятия — кинопоказы, выступления творческих коллективов, мастер-классы и лекции. В Краснодаре в честь праздника собрали триколор из 50 тысяч живых роз, а в Москве на Поклонной горе развернули Знамя Победы площадью 2022 кв. м.

Чем еще запомнится празднование Дня России в этом году — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Самое большое в мире Знамя Победы развернули у стен Музея Победы

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва». Самое большое в мире Знамя Победы развернули у стен Музея Победы

Самое большое в мире Знамя Победы развернули у стен Музея Победы

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва». Самое большое в мире Знамя Победы развернули у стен Музея Победы

Созданный в Краснодаре триколор из 50 тысяч бутонов роз внесли в реестр рекордов России

Фото: krd.ru. Созданный в Краснодаре триколор из 50 тысяч бутонов роз внесли в реестр рекордов России

Созданный в Краснодаре триколор из 50 тысяч бутонов роз внесли в реестр рекордов России

Фото: krd.ru. Созданный в Краснодаре триколор из 50 тысяч бутонов роз внесли в реестр рекордов России

Флаги России и Крыма установили на дно Черного моря в Крыму

Фото: crimea-news.com. Флаги России и Крыма установили на дно Черного моря в Крыму

«Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская рота» развернули самый большой флаг России в Мариуполе

Фото: er.ru. «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская рота» развернули самый большой флаг России в Мариуполе

Церемония поднятия флага РФ прошла в Луганске в День России

Фото: lug-info.com. Церемония поднятия флага РФ прошла в Луганске в День России

Владивосток отмечает День России

Фото: vlc.ru. Владивосток отмечает День России

В Екатеринбурге стартовала масштабная акция «Хором славим Россию и город»

Фото: Донат Сорокин/ТАСС. В Екатеринбурге стартовала масштабная акция «Хором славим Россию и город»

В Екатеринбурге стартовала масштабная акция «Хором славим Россию и город»

Фото: екатеринбург.рф. В Екатеринбурге стартовала масштабная акция «Хором славим Россию и город»

Праздничные мероприятия в Костроме

Фото: gradkostroma.ru. Праздничные мероприятия в Костроме

В подмосковном поселке Чкаловский к Дню России создали граффити с изображениями военного вооружения разных эпох

Фото: er.ru. В подмосковном поселке Чкаловский к Дню России создали граффити с изображениями военного вооружения разных эпох

Праздничный концерт в Петропавловске-Камчатском

Фото: pkgo.ru. Праздничный концерт в Петропавловске-Камчатском

Экипаж VRC-67 поздравляет россиян с праздником

Фото: Роскосмос. Экипаж VRC-67 поздравляет россиян с праздником