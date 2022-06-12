Триколор из роз, огромное знамя и гусары: как в 2022 празднуют День России

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Украшение Поклонной горы в День России

12 июня в РФ отмечают День России. Он учреждён в честь принятия Декларации о государственном суверенитете страны, которое произошло в этот день в 1990 году. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня в стране является выходным днём.

С праздником россиян поздравили космонавты Международной космической станции, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, представители власти, включая президента Владимира Путина, а также лидеры ряда стран.

В городах проходят праздничные мероприятия — кинопоказы, выступления творческих коллективов, мастер-классы и лекции. В Краснодаре в честь праздника собрали триколор из 50 тысяч живых роз, а в Москве на Поклонной горе развернули Знамя Победы площадью 2022 кв. м.

Чем еще запомнится празднование Дня России в этом году — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.