12 июня в РФ отмечают День России. Он учреждён в честь принятия Декларации о государственном суверенитете страны, которое произошло в этот день в 1990 году. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня в стране является выходным днём.
С праздником россиян поздравили космонавты Международной космической станции, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, представители власти, включая президента Владимира Путина, а также лидеры ряда стран.
В городах проходят праздничные мероприятия — кинопоказы, выступления творческих коллективов, мастер-классы и лекции. В Краснодаре в честь праздника собрали триколор из 50 тысяч живых роз, а в Москве на Поклонной горе развернули Знамя Победы площадью 2022 кв. м.
Чем еще запомнится празднование Дня России в этом году — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Самое большое в мире Знамя Победы развернули у стен Музея Победы
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва».
Самое большое в мире Знамя Победы развернули у стен Музея Победы
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Самое большое в мире Знамя Победы развернули у стен Музея Победы
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва».
Самое большое в мире Знамя Победы развернули у стен Музея Победы
Фото: krd.ru
Созданный в Краснодаре триколор из 50 тысяч бутонов роз внесли в реестр рекордов России
Фото: krd.ru.
Созданный в Краснодаре триколор из 50 тысяч бутонов роз внесли в реестр рекордов России
Фото: krd.ru
Созданный в Краснодаре триколор из 50 тысяч бутонов роз внесли в реестр рекордов России
Фото: krd.ru.
Созданный в Краснодаре триколор из 50 тысяч бутонов роз внесли в реестр рекордов России
Фото: crimea-news.com
Флаги России и Крыма установили на дно Черного моря в Крыму
Фото: crimea-news.com.
Флаги России и Крыма установили на дно Черного моря в Крыму
Фото: er.ru
«Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская рота» развернули самый большой флаг России в Мариуполе
Фото: er.ru.
«Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская рота» развернули самый большой флаг России в Мариуполе
Фото: lug-info.com
Церемония поднятия флага РФ прошла в Луганске в День России
Фото: lug-info.com.
Церемония поднятия флага РФ прошла в Луганске в День России
Фото: vlc.ru
Владивосток отмечает День России
Фото: vlc.ru.
Владивосток отмечает День России
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
В Екатеринбурге стартовала масштабная акция «Хором славим Россию и город»
Фото: Донат Сорокин/ТАСС.
В Екатеринбурге стартовала масштабная акция «Хором славим Россию и город»
Фото: екатеринбург.рф
В Екатеринбурге стартовала масштабная акция «Хором славим Россию и город»
Фото: екатеринбург.рф.
В Екатеринбурге стартовала масштабная акция «Хором славим Россию и город»
Фото: gradkostroma.ru
Праздничные мероприятия в Костроме
Фото: gradkostroma.ru.
Праздничные мероприятия в Костроме
Фото: er.ru
В подмосковном поселке Чкаловский к Дню России создали граффити с изображениями военного вооружения разных эпох
Фото: er.ru.
В подмосковном поселке Чкаловский к Дню России создали граффити с изображениями военного вооружения разных эпох
Фото: pkgo.ru
Праздничный концерт в Петропавловске-Камчатском
Фото: pkgo.ru.
Праздничный концерт в Петропавловске-Камчатском
Фото: Роскосмос
Экипаж VRC-67 поздравляет россиян с праздником
Фото: Роскосмос.
Экипаж VRC-67 поздравляет россиян с праздником