Установлены личности двух погибших при урагане в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установлены личности двух погибших после урагана, прошедшего в Москве 10 июля. Ими стали двое мужчин: первый — 26-летний хабаровчанин Валентин Валл, второй — 62-летний Никита Куртенко, передает Telegram-канал «112». Валл скончался из-за падения дерева на улице Украинский бульваре. Упавший ствол проломил ему грудную клетку. На Куртенко дерево обрушилось на Ивантеевской улице. При этом тело погибшего было обнаружено лишь спустя два часа.

Из-за падения дерева в Украинском бульваре скончался 26-летний житель Хабаровского края Валентин Валл. Мужчина умер на месте из-за перелома грудной клетки. 62-летнего Никиту Куртенко ураган застал на Ивантеевской улице. Там около многоэтажки на него упало дерево. Тело погибшего обнаружили только спустя два часа, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами непогоды в Москве в воскресенье. Еще 18 человек, включая троих детей, получили травмы.

На Москву и Подмосковье 10 июля обрушился ураган. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека в результате удара стихии, еще 10 москвичей госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Момент гибели еще одного москвича попал на видео: он погиб на Украинском бульваре в результате падения дерева, вырванного с корнем ураганным ветром.