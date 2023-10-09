У пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась светошумовая граната, никто из находившихся в воздушной гавани не пострадал, сообщает Telegram-канал Mash. Владельца боеприпаса задержали и отвезли в полицейский участок для выяснения обстоятельств.
Гранату обнаружили сотрудники аэропорта в чемодане одного из путешественников на рентгеновском сканере. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции. Когда они разговаривали с владельцем багажа, граната сработала, никто не пострадал.
По данным канала, владельцем багажа с гранатой оказался 54-летний мужчина, которого ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
В апреле сотрудники столичного аэропорта Внуково задержали мужчину с предметом, похожим на гранату. Он рассказал, что является военным, его отпустили в отпуск домой в Ханты-Мансийск.
В начале октября в Магадане пассажиров самолета «ИрАэро», направлявшегося в чукотское село Кепервеем, эвакуировали из-за сообщения о гранате в багаже. Рейс был задержан на три часа. Кинологи не обнаружили опасных предметов в багаже.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину в Домодедово, он был одет в камуфляж и имел при себе гранату Ф-1.