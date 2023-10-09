В аэропорту Домодедово взорвалась граната Mash: у пассажира в Домодедово взорвалась светошумовая граната

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась светошумовая граната, никто из находившихся в воздушной гавани не пострадал, сообщает Telegram-канал Mash. Владельца боеприпаса задержали и отвезли в полицейский участок для выяснения обстоятельств.

Гранату обнаружили сотрудники аэропорта в чемодане одного из путешественников на рентгеновском сканере. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции. Когда они разговаривали с владельцем багажа, граната сработала, никто не пострадал.

По данным канала, владельцем багажа с гранатой оказался 54-летний мужчина, которого ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В апреле сотрудники столичного аэропорта Внуково задержали мужчину с предметом, похожим на гранату. Он рассказал, что является военным, его отпустили в отпуск домой в Ханты-Мансийск.

В начале октября в Магадане пассажиров самолета «ИрАэро», направлявшегося в чукотское село Кепервеем, эвакуировали из-за сообщения о гранате в багаже. Рейс был задержан на три часа. Кинологи не обнаружили опасных предметов в багаже.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину в Домодедово, он был одет в камуфляж и имел при себе гранату Ф-1.