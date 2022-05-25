Три человека залезли на шпиль высотки напротив посольства США в Москве

Посольство США в Москве / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека залезли на шпиль высотки напротив посольства США в Москве, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. Здание расположено возле станции метро «Баррикадная» по адресу: улица Кудринская, дом 1.

Сначала стало известно о сработавшем датчике вскрытия люка на чердак — мужчина лез на звезду на шпиле. Позже оказалось, что «верхолазов» трое. Спасатели отправились их снимать, в итоге неизвестные сами спустились.

Их передали правоохранительным органам, подробности произошедшего уточняются.

25 января неизвестный мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в Москве. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и МЧС. Движение по мосту частично перекрыли, пробка растянулась почти на километр. В экстренных службах рассказали, что экстремала заметили работники дежурной смены спасательной станции «Крымский мост». Они же обеспечили страховку работы спасателей.

Ранее сообщалось, что британец Джордж Кинг без страховки забрался на 116-метровый отель в испанской Барселоне. После восхождения на небоскрёб альпиниста задержали сотрудники местной полиции. 21-летний альпинист не впервые покоряет рукотворные вершины — в 2019 году он забрался на небоскрёб The Shard в Лондоне. После этого он также был задержан и отбыл полугодовой тюремный срок.