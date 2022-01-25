В Москве неизвестный взобрался на Крымский мост

В Москве неизвестный мужчина взобрался на верхушку Крымского моста. Цель его поступка пока не ясна. Каких-либо требований он не выдвигает и при этом отказывается спускаться вниз, сообщает РИА Новости.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и МЧС. Движение по мосту частично перекрыто, пробка растянулась почти на километр.

В экстренных службах агентству рассказали, что экстремала заметили работники дежурной смены спасательной станции «Крымский мост». В настоящее время они обеспечивают страховку работы спасателей. С мужчиной вступили в переговоры психолог и спасатель.

Ранее сообщалось, что британец Джордж Кинг без страховки забрался на 116-метровый отель в испанской Барселоне. После восхождения на небоскрёб альпиниста задержали сотрудники местной полиции.