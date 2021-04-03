Британского альпиниста задержали после восхождения на 116-метровый отель

В начале января наполовину парализованный альпинист Лай Чи-вай попытался взобраться на небоскрёб Нина на острове Коулун в инвалидной коляске. Ему удалось подняться высоту более 250 м, но до вершины здания он добраться не смог. Подъём занял более 10 часов. В итоге альпинист сдался, отметив, что стал испытывать страх.
Ранее NEWS.ru писал, что два любителя острых ощущений отважились спрыгнуть с парашютами с балкона 24-го этажа жилого дома в Красноярске. Приземлились оба экстремала благополучно.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram