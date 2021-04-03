Британского альпиниста задержали после восхождения на 116-метровый отель

https://static.news.ru/photo/d1d8cd9c-954f-11eb-bdc6-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Альпинист из Великобритании Джордж Кинг без страховки забрался на 116-метровый отель в испанской Барселоне. После успешного восхождения его задержала полиция, сообщает телеканал BBC.

21-летний альпинист не впервые покоряет рукотворные вершины — в 2019 году он забрался на небоскрёб The Shard в Лондоне. После этого он также был задержан и отбыл полугодовой тюремный срок.

British free climber held after scaling Barcelona hotel https://t.co/jqnaQgiFIF pic.twitter.com/79b5Jnb4bI — BBC News (World) (@BBCWorld) April 4, 2021

В начале января наполовину парализованный альпинист Лай Чи-вай попытался взобраться на небоскрёб Нина на острове Коулун в инвалидной коляске. Ему удалось подняться высоту более 250 м, но до вершины здания он добраться не смог. Подъём занял более 10 часов. В итоге альпинист сдался, отметив, что стал испытывать страх.

Ранее NEWS.ru писал, что два любителя острых ощущений отважились спрыгнуть с парашютами с балкона 24-го этажа жилого дома в Красноярске. Приземлились оба экстремала благополучно.