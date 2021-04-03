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Британского альпиниста задержали после восхождения на 116-метровый отель

17:06, 04 апреля 2021 10
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Альпинист из Великобритании Джордж Кинг без страховки забрался на 116-метровый отель в испанской Барселоне. После успешного восхождения его задержала полиция, сообщает телеканал BBC.

21-летний альпинист не впервые покоряет рукотворные вершины — в 2019 году он забрался на небоскрёб The Shard в Лондоне. После этого он также был задержан и отбыл полугодовой тюремный срок.

В начале января наполовину парализованный альпинист Лай Чи-вай попытался взобраться на небоскрёб Нина на острове Коулун в инвалидной коляске. Ему удалось подняться высоту более 250 м, но до вершины здания он добраться не смог. Подъём занял более 10 часов. В итоге альпинист сдался, отметив, что стал испытывать страх.

Ранее NEWS.ru писал, что два любителя острых ощущений отважились спрыгнуть с парашютами с балкона 24-го этажа жилого дома в Красноярске. Приземлились оба экстремала благополучно.

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