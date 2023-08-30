Тимати раскрыл новое название своей сети пиццерий

Фото: NEWS.ru

Рэпер Тимур Юнусов, также известный под псевдонимом Тимати, провел презентацию обновленной сети пиццерий Domino’s Pizza, активы которой он приобрел вместе с известным ресторатором Антоном Пинским. На мероприятии, которое посетил корреспондент NEWS.ru, новые владельцы представили логотип без привычной костяшки домино. Также стало известно новое название бренда.

Российская сеть пиццерий будет называться Domino Pizza. Это название можно увидеть на витрине ресторана, а также на коробке для пиццы. Цветовая гамма логотипа также не претерпела серьезных изменений.

Ранее сетью пиццерий владела компания DP Eurasia, которая 21 августа объявила о запуске процедуры банкротства, так как попытки продать российские активы не увенчались успехом. Такие меры в компании объяснили усложнением условий ведения бизнеса на территории РФ. На этом фоне стало известно, что активы все же выкупили Тимати и Пинский.

Первая пиццерия Domino’s Pizza была открыта в США в 1960 году. С тех пор компания разрослась до крупной международной сети, которая насчитывает почти 16 тысяч ресторанов. Большая часть заведений функционирует по системе франчайзинга. В России таким образом работали 142 пиццерии. Они были закрыты на фоне запуска процедуры банкротства. К тому моменту на сеть Domino’s Pizza подали 24 иска на общую сумму около 78 млн рублей. Клиенты жаловались на невыполненные заказы, а также на невозвращенные деньги. Более того, пиццерии задолжали арендодателям около 3,4 млн рублей.