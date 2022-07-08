Табличку площади ЛНР установили у посольства Британии в Москве

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

У посольства Великобритании со стороны Смоленской набережной установили табличку с новым адресом — площадь Луганской Народной Республики. В дипмиссии его признавать отказываются, передает РИА Новости.

Еще одна такая же табличка появится у въезда в посольство в Проточном переулке.

В британском посольстве продолжают настаивать, что его адресом является «Смоленская набережная, 10».

Мы еще раз подчеркиваем, что вместе с международным сообществом не признаем так называемые ЛНР и ДНР. Актуальный адрес посольства Великобритании указан на официальном веб-сайте, — сказали агентству в пресс-службе дипмиссии.

Ранее в «Почте России» предупредили, что у британского посольства могут возникнуть проблемы с получением корреспонденции из-за отказа от использования нового адреса. Все адресованное дипмиссии будет возвращаться отправителям.

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании территории близ британского посольства в площадь ЛНР. В результате адрес британского посольства изменился со «Смоленская набережная, 10» на «площадь ЛНР, владение 1». Эти данные внесены в адресный реестр Москвы и в Федеральную информационную адресную систему.