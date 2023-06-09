Суд вынес приговор фельдшеру, высадившему из скорой задыхающегося мальчика Мосгорсуд приговорил к 240 часам работ фельдшера, который выгнал из скорой ребенка с пневмонией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский суд приговорили к 240 часам общественных работ фельдшера Александра Яковенко, который выгнал из машины частной скорой помощи мать с ребенком, задыхающимся из-за пневмонии. Как передает Telegram-канал SHOT, иск о компенсации суд отклонил. История произошла в марте. Медик высадил из служебного автомобиля мать с ребенком, когда родитель отказалась доплачивать за вызов частной скорой 100 тысяч рублей.

Разбирательство велось по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Покушение на мошенничество в крупном размере».

Адвокат медика после вынесенного решения в комментарии каналу «Звезда» заявил, что вердикт «законный и обоснованный».

Предыдущие два месяца Яковенко провел под домашним арестом. Известно, что ранее из-за действий фельдшера погибла 23-летняя роженица с младенцем. Также в сентябре 2022 года Яковенко избил подчиненную из-за того, что та записывала на видео их разговор. Также СМИ сообщали, что, со слов других коллег, медик часто позволяет себе агрессивные высказывания и даже распускает руки. Несколько сотрудниц жаловались на домогательства.