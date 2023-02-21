Суд в Химках приговорил американца к восьми годам колонии Задержанный по обвинению в контрабанде оружия американец проведет восемь лет в российской тюрьме

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Городской суд в подмосковных Химках приговорил к восьми годам колонии общего режима гражданина США Андрэ Хачатуряна, признанного виновным в контрабанде оружия, передает ТАСС. Мужчина более года назад был задержан в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево с боевым пистолетом и патронами к нему.

Суд постановил признать Хачатуряна виновным в контрабанде и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — заявила судья.

Хачатурян летел из Соединенных Штатов через Москву в Ереван. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него пистолет Glok-17 и патроны к нему.

Член столичного ОНК Константин Ким отмечал, что Хачатуряну сложно было общаться с персоналом СИЗО и сокамерниками, так как он говорит только на двух языках — армянском и английском. Вину осужденный не признавал и говорил, что раньше был сотрудником охранной фирмы и у него якобы было американское разрешение на оружие.