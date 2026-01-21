Суд в Москве оштрафовал мужчину, разбившего мемориальную доску Политковской

Тверской суд Москвы наказал мужчину, который разбил мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской на Лесной улице, заявили ТАСС в пресс-службе суда. Александру Филиппову назначили административный штраф в размере одной тысячи рублей за мелкое хулиганство.

Суд признал виновным <...> Филиппова А. С. и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал сажать в тюрьму за вандализм. По его словам, разрушение мемориальной доски Политковской — это действие, оскорбляющее базовые нравственные устои общества.

До этого в Ейске задержали местного жителя, который облил недопитым вином из бутылки портреты ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России на местной Доске почета. Мужчина объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением и раскаялся в содеянном.