21 января 2026 в 11:03

Суд в Москве оштрафовал мужчину, разбившего мемориальную доску Политковской

Временная мемориальная табличка журналистке Анне Политковской на доме в Москве Временная мемориальная табличка журналистке Анне Политковской на доме в Москве Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Тверской суд Москвы наказал мужчину, который разбил мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской на Лесной улице, заявили ТАСС в пресс-службе суда. Александру Филиппову назначили административный штраф в размере одной тысячи рублей за мелкое хулиганство.

Суд признал виновным <...> Филиппова А. С. и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал сажать в тюрьму за вандализм. По его словам, разрушение мемориальной доски Политковской — это действие, оскорбляющее базовые нравственные устои общества.

До этого в Ейске задержали местного жителя, который облил недопитым вином из бутылки портреты ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России на местной Доске почета. Мужчина объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением и раскаялся в содеянном.

штрафы
суды
Москва
Анна Политковская
