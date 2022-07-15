Суд арестовал мужчину, расстрелявшего сотрудницу офиса микрозаймов в Москве

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Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве, пишет РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру столицы. Мужчину заключили под стражу, проводится расследование.

С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 46-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 сентября 2022 года, — говорится в сообщенииведомства.

Убийство произошло 10 июля в одном из офисов микрозаймов на Кожевнической улице. Туда пробрался мужчина, у которого с собой оказался пистолет. Он набросился на сотрудницу и расстрелял ее. Она умерла на месте происшествия, медики не успели ей помочь. Женщине был 51 год.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, стрелявшего удалось оперативно найти и задержать. Мужчина признался в содеянном, мотив пока остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали 31-летний житель многоэтажного дома расстрелял из травматического пистолета группу людей за то, что они мешали ему спать. Компания вела себя шумно на детской площадке, такое поведение возмутило местного жителя. Он вышел и затеял драку с отдыхающими, после чего взял оружие и открыл стрельбу. Никто не пострадал.