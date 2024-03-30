Студентов одного из столичных вузов перевели на дистант из-за «минирования» Московский международный университет ввел дистант из-за сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Московского международного университета сообщило о переводе студентов на дистанционное обучение по причине поступившего на адрес вуза сообщения о минировании, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Обучающихся также попросили не приезжать в здание на Ленинградском проспекте и предупредить об этом знакомых.

Пришло сообщение о возможном минировании здания университета. 30 марта занятия с 12:30 будут проходить исключительно в дистанционном формате. Первая и вторая пара будут перенесены, — говорится в сообщении.

Университет также сообщил о переносе всех пересдач на другой день. Руководство вуза призвало студентов сохранять спокойствие.

Днем ранее сообщалось, что посетителей ТЦ «Корстон» эвакуировали в Серпухове Московской области. Отмечается, что в здании сработала сигнализация. По громкой связи объявили о задымлении.

Также сообщалось, что в Москве из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова эвакуировали около 700 человек. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов.