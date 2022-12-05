Строящийся дом загорелся вблизи аэропорта Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Молжаниново загорелся строящийся дом в одноименном жилом комплексе, сообщили NEWS.ru в пресс-службе управления МЧС по Москве. На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, на месте работают пожарные.

Возгорание произошло по адресу: Ленинградское шоссе, д. 229, в строящемся разноуровневом 14–17 этажном здании. По предварительной информации, загорелись стройматериалы, располагающиеся на кровле 14 этажа. Площадь возгорания составляет 100 кв. м, на месте развернут штаб, сведений о локализации возгорания нет. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, — рассказал собеседник NEWS.ru в МЧС.

Как уточнили позднее в ведомстве, пожар был локализован в 12:19, в 12:21 ликвидировано открытое горение.

Строящийся жилой комплекс находится в непосредственной близости от аэропорта Шереметьево. Как утверждают очевидцы в соцсетях, дым движется в его направлении.

Ранее в МЧС сообщали, что при пожаре в частном доме в Оренбурге погибли четыре человека. Трагедия произошла в ночь на 4 декабря. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Внутри дома были найдены тела двух детей и двух взрослых.