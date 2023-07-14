Стало известно, сколько Собянин заработал за год Мосгоризбирком: Собянин в 2022 году заработал 13,3 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Собянин

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заработал в прошлом году 13,3 млн рублей, обнародовал данные на своем сайте Мосгоризбирком (МГИК). Также, по состоянию на 1 июня 2023 года, в его собственности находится квартира площадью 144,10 квадратных метров.

МГИК опубликовал доходы других кандидатов в мэры столицы. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев заработал 6,2 млн рублей, вице-спикер Госдумы Борис Чернышев — 9,4 млн, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков — 9,6 млн, член бюро московского горкома КПРФ, глава комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов — 7,9 млн.

Выборы мэра Москвы будут проводиться с 8 по 10 сентября. Проголосовать жители столицы смогут как на избирательных участках, так и в режиме онлайн.

10 июля Мосгоризбирком в ходе заседания зарегистрировал первого кандидата на выборах мэра российской столицы. Им стал действующий градоначальник. Документы от потенциальных кандидатов на пост мэра российской столицы принимались до 7 июля. Собянин был выдвинут московским отделением «Единой России», Владислав Даванков — партией «Новые люди», Борис Чернышов — городским отделением ЛДПР.