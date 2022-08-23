Рекордное количество первоклассников пойдет в школы Москвы 1 сентября В сентябре в школы Москвы пойдут 119 тысяч первоклассников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекордное количество первоклассников в этом году пойдет в школы Москвы, сообщает пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина. За парты впервые сядут 119 тысяч юных москвичей.

В этом году в первые классы московских школ пойдет рекордное количество детей — около 119 тысяч. В том числе переводом из дошкольных групп в первые классы зачислены более 72 тысяч человек (более 63%), — говорится в сообщении.

Отмечается, что первых учеников примут 28 новых учебных заведений, в том числе 10 зданий школ, 17 зданий детских садов и одна школа с дошкольным отделением.

Ранее Росстат сообщил, что в этом году базовый набор первоклассника обойдется родителям мальчика в 22,3 тысячи рублей, а девочки чуть дороже — 26,8 тысячи рублей. Сборы в школу по сравнению с прошлым годом увеличились для первоклассницы на 11,25%, а первоклассника — на 13,91%.

Также семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что приучать ребенка к ранним подъемам в школу нужно за месяц до начала занятий. При этом утро необходимо заполнить рутинными делами: начать стоит с умывания и завтрака, а затем можно выйти на прогулку или немного заняться учебой, чтобы ребенок привык к режиму.