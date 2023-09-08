Стало известно, кому принадлежит попавший в ДТП в Москве Ferrari SHOT: попавший в ДТП Ferrari принадлежит семье блогерши Марине Подлесных

Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ferrari Portofino

Telegram-канал SHOT сообщил, что попавший в ДТП в Москве Ferrari принадлежит семье блогерши Марине Подлесных. По информации канала, во время аварии она сидела на пассажирском сиденье, а ее муж был за рулем.

Марина Подлесных зарабатывает на мотивационных книжках и организации конкурсов красоты в соцсетях. Ее супруг — бизнесмен, он владеет компаниями по строительству, производству мебели и оптовой торговле.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Ferrari не справился с управлением и врезался в клумбу в центре Москвы. В пресс-службе ГУВД МВД по столице сообщили, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, они устанавливали причины и обстоятельства произошедшего. По информации дептранса Москвы, движение в районе ДТП не было затруднено. В результате ДТП никто не пострадал.

19 июля в Москве спорткар Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в центре Москвы. Сначала его едва не вынесло на встречную полосу, а после он вырулил в забор. Информации о пострадавших не поступало.

23 августа водитель за рулем корейской иномарки Hyundai с подмосковными номерами врезался в стену ТЦ «Вертикаль» в городе Балашиха Московской области. Утверждается, что легковой автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар, после чего врезался в здание. По словам очевидцев, водитель получил незначительные травмы.