Спорткар Ferrari врезался в клумбу в центре Москвы

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Водитель автомобиля Ferrari не справился с управлением и врезался в клумбу в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в клумбу на Садово-Кудринской улице, пострадавших нет, — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУВД МВД по столице сообщили, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По информации дептранса Москвы, в районе ДТП движение не затруднено.

19 июля в Москве спорткар Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в центре Москвы. Сначала его едва не вынесло на встречную полосу, а после он вырулил в забор. Информации о пострадавших не поступало.

23 августа водитель за рулем корейской иномарки Hyundai с подмосковными номерами врезался в стену ТЦ «Вертикаль» в городе Балашиха Московской области. Утверждается, что легковой автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар, после чего врезался в здание. По словам очевидцев, водитель получил незначительные травмы.