14 ноября 2025 в 13:42

Стало известно, что грозит владельцам кинотеатра в «Авиапарке» после пожара

Юрист Салкин: владельцам кинотеатра в «Авиапарке» может грозить лишение свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владельцам кинотеатра в московском торговом центре «Авиапарк» из-за произошедшего пожара может грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, если не работала сигнализация или эвакуация была организована ненадлежащим образом, значит, не были соблюдены нормы пожарной безопасности.

Если не работала пожарная сигнализация в кинотеатре ТЦ «Авиапарк» и не была организована надлежащим образом эвакуация, то как минимум имеет место несоблюдение норм пожарной безопасности. Организация может быть привлечена к административной ответственности со штрафом до 400 тыс. рублей. Также в отношении должностных лиц может быть возбуждено уголовное дело по части первой ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По этой статье грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на два года, — пояснил Салкин.

Он отметил, что эти виды ответственности наступают вне зависимости от причины возникновения пожара. По словам юриста, посетители, которые были вынуждены выбегать из зала кинотеатра, имеют право потребовать возврата стоимости билета, а также компенсацию морального вреда.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что владельцы кинотеатра в «Авиапарке», где произошел поджог зала несовершеннолетним, должны понести суровое наказание за создание угрозы жизни и здоровью людей. По ее словам, подобные инциденты должны пресекаться максимально жестко, чтобы не допустить повторения трагедий, подобной пожару в «Зимней вишне».

