Стали известны подробности пропажи часов у единоросса в Москве Baza: часы члена «Единой России» находились в чехле и не были украдены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские нашли часы исполнительного секретаря якутского отделения «Единой России» Спиридона Борбуева в чехле, они не были украдены, сообщает Telegram-канал Baza. При этом кошелек до сих пор не обнаружили. По словам Борбуева, молодой человек, который приходил к нему в гостиницу в Москве, мог унести кошелек, когда владелец выходил за водой.

Канал также отмечает, что Борбуев пригласил молодого человека в гостиницу, чтобы подтянуть русский язык.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что у Борбуева украли золотые часы в Москве. Накануне он познакомился в интернете с молодым человеком по имени Иван и провел с ним вечер в гостинице. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

Отмечается, что Борбуев приехал в Москву по делам. Он рассказал полицейским, что в тот вечер выпивал с Иваном, а когда молодой человек ушел, обнаружил, что у него пропали золотые часы и кошелек, в котором лежала 21 тысяча рублей.

До этого у бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова похитили крупную сумму денег и дорогие часы, которые он хранил в сейфе в собственной квартире. На месте украденного грабитель оставил фальшивые денежные купюры и поддельные часы.