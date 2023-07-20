Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве 11-летнего мальчика Задержанный за убийство 11-летнего друга в Москве оказался ребенком со сложной судьбой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У подростка, задержанного по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика в Москве, недавно умер отец, пишет MK.RU. По данным издания, он скончался после тяжелой болезни. Сам мальчик в конце 2022 года перенес операцию.

Задержанный и погибший учились в разных школах, однако жили по соседству. Ребята познакомились на улице и часто проводили свободное время вместе.

Об убийстве ребенка стало известно 19 июля. Согласно записям с камер видеонаблюдения, дети вместе ушли гулять в парк, однако вышел оттуда только один подросток.

Отмечается, что на месте преступления была обнаружена пластиковая бутылка объемом 0,5 литра и несколько отрезков бумаги. Предполагается, что она могла использоваться для употребления неизвестных веществ. Убийца нанес 11-летнему ребенку 15 ножевых ранений, после чего сбросил его тело в колодец. Мать погибшего упала в обморок от увиденного после прибытия на место убийства.

В Следственном комитете России ранее заявили, что задержанный 13-летний мальчик признался в убийстве своего друга. В ходе обысков в его квартире была обнаружена застиранная одежда с пятнами крови.

В феврале 2023 года в химкинской школе шестиклассница напала с ножом на сверстницу. Она нанесла ей свыше сотни ударов. Родители пострадавшей обратились в суд и потребовали от школы 20 млн рублей в качестве компенсации.