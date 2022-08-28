Стали известны имена мажоров, принявших участие в «дорогом» автопробеге РЕН ТВ раскрыл личности девяти участников элитного автопробега в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Вид с квадрокоптера на штрафстоянку, куда эвакуировали люксовые автомобили с несогласованной акции

Среди участников автопробега дорогих спорткаров, который ранее сорвали сотрудники полиции и ГИБДД в Москве, оказались предприниматели и спортсмены. Как сообщает РЕН ТВ, организатор тусовки мажоров — криптоблогер Алексей Хитров владеет рекламным агентством Quick Shock, направленным на привлечение клиентов для крупнейших компаний криптоиндустрии. Он планировал устроить автопробег по столице и вечеринку в пятизвездочном отеле для обеспеченных людей.

Итак, одним из гостей столичного заезда стал Антон Симутов, являющийся сооснователей сети лаундж-баров в Санкт-Петербурге. Предприниматель посетил Москву с целью участия в пробеге спортивных машин. Именно он разместил в соцсетях видео с подготовительной тусовки мероприятия. По информации телеканала, за несколько дней до поездки в столицу Симутов посадил дочь за руль спорткара, разрешив ей прокатиться по центру Петербурга.

Другим из тех, кто приобрел билет на автопробег, стал заместитель руководителя юридического отдела компаний «Октан» Олег Ткаченко. Мажорскую вечеринку также посетили основатель фирмы для эвакуации машин Алексей Маликов, блогер Азам Ходжаев и хоккеист Святослав Кучинский.

Также на мероприятии для золотой молодежи была замечена инвестор первой российской школы инвестиций для девушек Люзия Игнатова. Кроме того, на тусовке засветился резидент закрытого бизнес-клуба Club 500 Кирилл Замковой и начинающий фотограф Дарья Хорошилова. Мажорский состав пополнил владелец компании «Текстильная лавка» Евгений Осколков.

Сам Хитров явился на вечеринку на белом McLaren. На таком же авто, но в другой расцветке, приехал криптобизнесмен Александр Вайсс.

Купить билет на мероприятие можно было в открытом доступе. Цены на проходку ранжировались от 39999 рублей за основной пакет развлекательных мероприятий до 299999 — за полный пакет всего, что было включено в программу.

После того, как полицейские предотвратили автопробег в Москве, дорогие авто участников отправились на штрафстоянку.

Ранее стало известно, что полицейские и сотрудники ГИБДД начали операцию в отношении участников «дорогого» автопробега в центре Москвы. Организатором автомобильного мероприятия с Lamborghini, Ferrari и другими спорткарами люкс-класса стал криптоблогер Алексей Хитров, известный под псевдонимом Аноним.