Полицейские в Москве задержали участников «дорогого» автопробега SHOT: участников автопробега с дорогими иномарками задержали полицейские

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Полицейские и сотрудники ГИБДД начали операцию в отношении участников «дорогого» автопробега в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации Telegram-канала, организатором автомобильного мероприятия с Lamborghini, Ferrari и другими спорткарами люкс-класса стал криптоблогер Алексей Хитров, известный под псевдонимом «Аноним».

Планировалось, что на сходку владельцев дорогих авто приедут более 200 человек, однако в дело вмешалась полиция. Организаторы мероприятия не учли, что для подобных акций нужно получить специальное разрешение. В итоге силовики остановили десятки автомобилей и задержали их владельцев.

Telegram-канал, ссылаясь на данные источника, уточняет, что операция по пресечению незаконного автопробега начала готовиться за сутки. Для этого в рядах полиции было проведено усиление.

Ранее сообщалось, что на Симферопольском бульваре на юге Москвы столкнулись Lexus и Ferrari Portofino. В результате ДТП в передней части спорткара образовалась большая вмятина. Медики приехали на место аварии, однако их помощь не потребовалась. По предварительным данным, никто не пострадал.