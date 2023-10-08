Спасатели приехали вскрывать квартиру в Москве, но оказались заперты сами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники московского МЧС случайно заперлись в квартире и не смогли самостоятельно выйти из нее после того, как вскрыли дверь и зашли внутрь, сообщает Telegram-канал Baza. Запертые в квартире спасатели были вынуждены позвонить коллегам и попросить о помощи.

Первая бригада спасателей приехала на вызов на Болотниковскую улицу. Их вызвали владельцы одной из квартир, которым не удавалось открыть входную дверь. Они успешно справились со своей работой, после чего решили проверить, работают ли дверные замки. После того как дверь захлопнулась, спасатели не смогли ее ни самостоятельно открыть, ни взломать — инструменты остались снаружи. В результате сотрудники МЧС позвонили своим коллегам, чтобы те приехали и заново проделали эту работу.

Ранее налетчик умер прямо во время попытки ограбления аптеки в Москве. Он пытался покинуть закрытое помещение через разбитое стекло, однако когда пытался через него пролезть, то получил глубокий порез и истек кровью. Мужчина умер до приезда медиков.

В сентябре в Свердловской области вооруженный игрушечным пистолетом мужчина ограбил булочную на шесть тысяч рублей. Продавцы обратились в полицию, после чего мужчину задержали. Во время задержания подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире друзей.