Мужчина ограбил булочную с игрушечным пистолетом в Свердловской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Свердловской области вооруженный игрушечным пистолетом мужчина ограбил булочную на шесть тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Продавцы обратились в полицию, после чего мужчину задержали.

Ограбление произошло в городе Тавда. Злоумышленник вошел в магазин и направил на продавщиц игрушечный пистолет и потребовал денег. Те приняли оружие за настоящее и подчинились. Во время того, как грабитель собирал деньги, одна из женщин решила защитить заведение и начала бить злоумышленника подносом по голове.

Полицейские задержали грабителя в квартире его друзей, где тот распивал спиртные напитки. Там же обнаружили маску и пистолет. Во время ограбления задержанный также был в состоянии алкогольного опьянения, уточнил канал.

Ранее сотрудница одной из московских клининговых компаний вынесла из квартиры клиента в Большом Овчинниковском переулке деньги и драгоценности на 8 млн рублей. 50-летняя женщина выкрала сбережения и дорогие часы. Позднее ее задержали.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина ограбил цветочный магазин, забрав 100 тысяч рублей. При этом он угрожал продавцу ножом, а также намекал, что имеет отношение к ЧВК «Вагнер».