Сотрудники Внуково нашли кота спустя неделю после его побега из переноски

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Сотрудники аэропорта Внуково через неделю после исчезновения нашли домашнего кота по кличке Котик, который выбрался из транспортировочной клетки в багажном отделении и пропал, рассказала хозяйка питомца. В разговоре с «360» женщина отметила, что пока не может осознать произошедшее и поверить в удачное завершение поисков.

Нас переполняют невероятные эмоции. Я, наверное, осознаю все только после возвращения в Москву, домой. Но мы очень счастливы, что наш Котик будет с нами, что он выжил, что он здоров, что не перевелись на свете еще добрые люди, — подчеркнула хозяйка кота.

Женщина улетала из Москвы 4 июля с маленькой дочерью. С собой у нее также была коляска, поэтому взять питомца в салон возможности не было. Его решили поместить в переноске в багажное отделение. Коту удалось выбраться и сбежать. Муж женщины провел всю ночь в аэропорту и оставил заявление в полицию.

К поискам кота подключились волонтеры и сотрудники аэропорта. Его обнаружили недалеко от места стоянки самолета. Сотрудники Внуково поймали животное, накормили его и напоили. Кот находился в агрессивном состоянии: из-за этого ловить его пришлось в перчатках. После пропажи питомца семья приняла решение, что больше брать его в путешествия не будет. Хозяйка отметила, что Котика сводят к ветеринару, чтобы понять, как на нем сказалось произошедшее.

Росгвардейцы ранее задержали в Москве потерявшегося лемура. Животное, обнаруженное на Даниловской набережной, доставили в отдел и накормили бананами. После этого лемура передали его в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.