Сотни пассажиров застряли на станции «Курская» московского метро

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

На Кольцевой линии метро нет движения поездов от станции «Курская», сообщает Telegram-канал «Москва 24». На видео из подземки попали сотни человек, занявших всю платформу.

Один из пассажиров также запечатлел пустой поезд с открытыми дверями, который заблокировал пути. Причины коллапса на данный момент неизвестны.

Ранее подобный случай произошел на Арбатско-Покровской линии, где остановилось движение поездов от станции «Курская» до «Щелковской». По данным дептранса Москвы, движение транспорта было остановлено для проверки инфраструктуры.

11 января из-за сбоев, произошедших на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях московского метро в районе 08:15, пассажирам пришлось 40 минут простоять в вагонах поездов. На кадрах, снятых пассажирами подземки, можно заметить огромные толпы людей, ожидающих отправки поездов. В одном из поездов на серой ветке, застрявшем в тоннеле, перестали работать лампы.