Пассажиры простояли в вагонах 40 минут из-за сбоев в столичном метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за сбоев, произошедших на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях московского метро в районе 08:15, пассажирам пришлось 40 минут простоять в вагонах поездов, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. На кадрах, снятых пассажирами подземки, можно заметить огромные толпы людей, ожидающих отправки поездов.

40 минут простояли в перегоне между Ленинским проспектом и Шаболовской, сейчас высадили, сказали, что дальше поезд не поедет, — сообщил читатель Telegram-канала.

В одном из поездов на серой ветке, застрявшем в тоннеле, перестали работать лампы.

По данным столичного дептранса, из-за повышенного напряжения на тяговых подстанциях на время были увеличены интервалы движения поездов на центральном и южном участках оранжевой и серой веток. Позже в департаменте уточнили, что поезда продолжили курсировать в штатном режиме.

Ранее ребенку зажало голову на эскалаторе на выходе со станции МЦК. Во время поездки на эскалаторе мальчик положил на поручень руку и облокотил на нее голову. Под навесную конструкцию затянуло сначала руку, а затем и голову школьника. Отец 11-летнего ребенка рассказал, что мальчику сделали операцию и сейчас семья ожидает выписки.