Отец затянутого под эскалатор мальчика рассказал о его состоянии Отец затянутого под эскалатор на МЦК мальчика рассказал, что ему сделали операцию

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Отец 11-летнего мальчика, которому зажало голову эскалатором на выходе из МЦК, рассказал, что ребенку сделали операцию и сейчас семья ожидает выписку. Слова мужчины приводит телеканал «360».

9 января сделали операцию. Ждем выписки либо в конце этой недели, либо в начале следующей, — сказал мужчина.

Он также добавил, что теперь его сына ждет восстановительный период сроком 45-60 дней.

Мужчина также поблагодарил всех, кто помог им с сыном во время ЧП и отметил, что находившиеся рядом люди «поступили очень по-человечески».

Инцидент произошел 3 января. Во время поездки на эскалаторе ребенок положил на поручень руку и облокотил на нее голову. Руку мальчика затянуло под навесную конструкцию, а затем и голову. На место происшествия прибыли спасатели и врачи. Сотрудники МЧС достали ребенка, и его экстренно госпитализировали в реанимацию.

Ранее сотрудники безопасности Московского метрополитена задержали пассажира после того, как приборы дали сигнал о наличии взрывчатки. Частицы взрывчатого вещества были обнаружены на его кроссовках. Объяснить их наличие задержанный не смог.