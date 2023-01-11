В московском метро восстановили движение на двух ветках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском метро восстановили движение на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии, а также на южном участке Калужско-Рижской линии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Там уточнили, что интервалы движения поездов были увеличены для проверки инфраструктуры из-за повышенного напряжения, поступающего на тяговые подстанции.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях осуществляется в соответствии с графиком, — сказано в сообщении.

Ранее из-за сбоев, произошедших на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях московского метро в районе 08:15, пассажирам пришлось 40 минут простоять в вагонах поездов. На кадрах, снятых пассажирами подземки, можно заметить огромные толпы людей, ожидающих отправки поездов. В одном из поездов на серой ветке, застрявшем в тоннеле, перестали работать лампы.

Накануне ребенку зажало голову на эскалаторе на выходе со станции МЦК. Во время поездки на эскалаторе мальчик положил на поручень руку и облокотил на нее голову. Под навесную конструкцию затянуло сначала руку, а затем и голову школьника. Отец 11-летнего ребенка рассказал, что мальчику сделали операцию, и сейчас семья ожидает выписки.