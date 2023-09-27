Собянин подписал указ о назначении нового правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении правительства города после своего переизбрания, сообщается на официальном сайте администрации российской столицы. В документе перечислены все руководители органов исполнительной власти Москвы, их заместители, а также главы управ районов. Отмечается, что пресс-секретарем мэра осталась Гульнара Пенькова.

Отмечается, что все заместители мэра сохранили свои должности. Так, Анастасия Ракова осталась заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития, а Петр Бирюков сохранил должность заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства. Министрами правительства Москвы утверждены Мария Багреева, Алексей Немерюк, Алексей Хрипун и другие.

Выборы мэра Москвы прошли в период с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин одержал победу, набрав 2,49 млн голосов избирателей, что составляет 76,39% от общего числа голосов. Собянин официально вступил в должность столичного градоначальника 18 сентября. В ходе своего выступления он поблагодарил жителей Москвы за высокую оценку во время избирательной кампании, а также заявил, что город продолжит активно поддерживать военнослужащих, защищающих безопасность неба над Москвой.