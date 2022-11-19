Собянин: Москва выстояла после мощного удара в санкционной войне Собянин заявил о запасе прочности, который есть у Москвы для преодоления кризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Москва выстояла после мощного удара в санкционной войне, сказал в разговоре с журналистами столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, город имеет достаточный запас прочности и мощную экономику. Глава столицы подчеркнул, что Москва уже встречалась лицом к лицу со многими кризисами. И всякий раз столица выходила победительницей из этого противостояния, передает РИА Новости.

Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом и, конечно, с москвичами высокопрофессиональными, с хорошим образованием, работящими. Это миллионы людей. И я уверен, что у Москвы большой запас прочности, — заметил мэр.

Собянин подчеркнул, что «санкционная война» больше ударила по тем, кто был ее инициатором. По его мнению, нельзя сказать, что в Москве «все замечательно», однако стоит обратить внимание на ситуацию в Европе с ростом цен, с машиностроением, работой крупных предприятий и не только.

Москва переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем. Надеюсь, что у нас есть запас прочности, уверен в этом, пережить и эти испытания, — добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин заявил, что проблемы, возникшие из-за ухода из столицы импортных компаний, уже решены почти во всех сферах экономики. При этом инвестиции ушедших зарубежных фирм остались в городе.

Он также указал на то, что уход зарубежных инвесторов открыл окно возможностей для местных производителей. Появились ниши, очень быстро заполненные отечественными товарами.