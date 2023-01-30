«Снег, давление и потепление»: синоптик о столичной погоде на начало недели Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве ожидается потепление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в Москве на рабочей неделе повысится до нуля градусов, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, причина — приход нового антициклона с запада.

К началу рабочей недели к Москве двигается новый циклон с запада, что ко вторнику даст понижение давления на 20 мм ртутного столба и принесет в столицу снежные осадки. Также ожидается и порывистый ветер. Температура же продолжит расти и достигнет отметки в ноль градусов, то есть потепление продолжается, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 и 31 января в Москве прогнозируется снегопад. По его словам, высота снежного покрова достигнет 29–34 см, но серьезных заморозков не ожидается.

До этого сообщалось, что температура воздуха в Санкт-Петербурге 19 января поднялась до пяти градусов тепла, тем самым достигнув рекордной отметки за всю историю метеонаблюдений. Синоптики рассказали, что прошлый рекорд для 19 января был установлен в 2020 году. Тогда температура поднялась до плюс 4,7 градуса.