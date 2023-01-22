Стало известно, когда Москву снова занесет снегом Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

30 и 31 января в Москве ожидаются снегопады, передает РИА Новости со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Высота снежного покрова вырастет до 29-34 см, но серьезных заморозков не ожидается.

Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами. Высота снежного покрова в Москве заметно подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров, — заявил Тишковец.

По его словам, погода в Москве снова похожа на традиционно зимнюю.

С начала уходящей недели в столице наблюдалась плюсовая температура, местами отмечались осадки в виде дождя, а тающие лед и снег доставляли неудобства на дороге.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Санкт-Петербурге 19 января поднялась до пяти градусов тепла, тем самым достигнув рекордной отметки за всю историю метеонаблюдений. Синоптик рассказал, что прошлый рекорд для 19 января был установлен в 2020 году. Тогда температура поднялась до +4,7.