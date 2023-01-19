В Санкт-Петербурге рекордно потеплело Гидрометцентр: 19 января в Санкт-Петербурге стало самым теплым в истории города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в Санкт-Петербурге 19 января поднялась до +5°, тем самым достигнув рекордной отметки за всю историю Северной столицы, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в Telegram. В публикации синоптик сообщил, что прошлый рекорд для 19 января был установлен в 2020 году: тогда температура поднялась до +4,7°.

Температура воздуха в 10:30 достигла в Санкт-Петербурге +5°, сейчас уже остановилась. Так что новый рекорд для 19 января в Санкт-Петербурге состоялся, — сообщил Колесов.

Специалист предупредил, что в Санкт-Петербурге также ожидается рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, за ночь в центре Северной столицы выпало 9,2 мм снега с дождем.

За ночь в центре города выпало 9,2 мм, и дождь сегодня в течение большей части дня будет продолжаться, вечером снова со снегом. <...> Предыдущий рекорд 9,3 мм был в 1974 году. Вот такой небольшой, но запоминающийся циклон Harto, — добавил Колесов.

В Telegram-канале «Фонтанки» опубликовали снимки из центра Петербурга с гигантскими лужами. Рабочие прокладывают деревянные понтоны для того, чтобы местные жители могли перемещаться по городу.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом. Это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим. При этом он подчеркнул, что температурные скачки, наблюдаемые в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.