СК завел уголовное дело после смертельного пожара в центре Москвы СК завел дело о небезопасных услугах после пожара в центре Москвы, где погибли 6 человек

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах после пожара в доме на Международной улице в центре Москвы. Там в результате пожара погибли шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в столичном СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Максимальный срок наказания, предусмотренный по данной статье, составляет десять лет.

Пожар произошел 21 февраля. Огонь возник на пятом этаже здания, используемого в качестве общежития. Во время тушения пожара были обнаружены тела шести человек, в том числе двух детей, с признаками отравления угарным газом.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ведут опрос свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения.

На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. В настоящий момент огонь потушен.