Синоптик пообещала москвичам теплый август практически без дождей Синоптик Позднякова пообещала москвичам теплый август практически без дождей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Август в Москве и Московской области будет более теплым, чем июль, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила: по предварительным прогнозам, в последнем месяце лета выпадет минимальное количество осадков. По ее словам, которые приводит «360», в августе ожидаются в основном положительные аномалии температуры.

Расчеты показывают, что начало августа будет довольно теплым и без особых дождей. Такое чувство, что в этом году сезоны у нас немного сдвинулись: май был как апрель, июнь был не очень теплый. Мне кажется, что, наверное, начало августа по характеру погоды будет больше похоже на конец июля, — рассказала Позднякова.

Синоптик считает, что последние дни июля будут самыми жаркими за месяц. При этом первые пять суток в августе будут отличаться сухой и достаточно теплой погодой, температура повысится до 29 градусов тепла максимально, отметила Позднякова. По ее словам, уже завтра, 22 июля, столбик термометра покажет 25–27 градусов выше нуля, а к выходным температура вырастет до 30 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в центральной части РФ август будет солнечным и жарким. По его словам, последний месяц лета побалует россиян солнечными днями.